"Ростех" назвал МТУ-90М оптимальным для прорыва и спасательных операций

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российский универсальный танковый мостоукладчик МТУ-90М оптимален для быстрого прорыва и спасательных операций, в том числе работы под огнём, сообщил в четверг "Ростех".

Трехсекционный раскладной мост МТУ-90М из высокопрочной конструкционной стали выдерживает нагрузку до 60 тонн и может раздвигаться на длину до 20 метров. За счёт перекрытия пространства между балками специальными щитками по нему может передвигаться не только гусеничная, но и колесная техника. Машина может применятся также в спасательных операциях.