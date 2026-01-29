Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" назвал МТУ-90М оптимальным для прорыва и спасательных операций - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/rostekh-2070947883.html
"Ростех" назвал МТУ-90М оптимальным для прорыва и спасательных операций
"Ростех" назвал МТУ-90М оптимальным для прорыва и спасательных операций - РИА Новости, 29.01.2026
"Ростех" назвал МТУ-90М оптимальным для прорыва и спасательных операций
Российский универсальный танковый мостоукладчик МТУ-90М оптимален для быстрого прорыва и спасательных операций, в том числе работы под огнём, сообщил в четверг... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:59:00+03:00
2026-01-29T11:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростех
уралвагонзавод
т-90
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/35/1563633574_0:34:631:388_1920x0_80_0_0_2a7b9c4c916b766ac4de38d819455c77.jpg
https://ria.ru/20260106/tanki-2066574750.html
https://ria.ru/20260106/tanki-2066575047.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/35/1563633574_33:0:596:422_1920x0_80_0_0_47e8d95b785c217971160834c531eeda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростех, уралвагонзавод, т-90
Специальная военная операция на Украине, Ростех, Уралвагонзавод, Т-90
"Ростех" назвал МТУ-90М оптимальным для прорыва и спасательных операций

"Ростех": МТУ-90М оптимален для быстрого прорыва и работы под огнем

© Фото : АО "Омский завод транспортного машиностроения"Танковый мостоукладчик МТУ-90М
Танковый мостоукладчик МТУ-90М - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : АО "Омский завод транспортного машиностроения"
Танковый мостоукладчик МТУ-90М. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российский универсальный танковый мостоукладчик МТУ-90М оптимален для быстрого прорыва и спасательных операций, в том числе работы под огнём, сообщил в четверг "Ростех".
"Время развертывания моста составляет две с половиной минуты, уровень защищенности машины – как у базового танка Т-90, а экипаж может навести мост, не покидая кабину. Боевое отделение полностью герметично и имеет средства защиты от радиоактивного и химического заражения местности. Все это делает МТУ-90М оптимальной техникой для быстрого прорыва и работы под огнем", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
В отечественном танкостроении начался переходный этап к машинам будущего - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Ростех" рассказал об особенностях современных российских танков
6 января, 09:09
Универсальная машина, созданная концерном "Уралвагонзавод", состоит на вооружении инженерных войск. Она применяется, когда в ходе боевых действий надо быстро преодолеть овраг, ров или реку.
Трехсекционный раскладной мост МТУ-90М из высокопрочной конструкционной стали выдерживает нагрузку до 60 тонн и может раздвигаться на длину до 20 метров. За счёт перекрытия пространства между балками специальными щитками по нему может передвигаться не только гусеничная, но и колесная техника. Машина может применятся также в спасательных операциях.
Кроме того, госкорпорация опубликовала видеоролик с работой мостоукладчиков в различных ситуациях.
"На видео есть кадры, где МТУ-90М создает возле горящего здания аппарель, по которой спецтехника может подобраться ближе к очагу возгорания. Таким образом, например, можно забросить автоматизированную пожарную технику туда, где для человека слишком опасно", – сказали в "Ростехе".
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В "Ростехе" назвали танки основной ударной силой прорыва на поле боя
6 января, 09:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРостехУралвагонзаводТ-90
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала