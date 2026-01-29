https://ria.ru/20260129/rostekh-2070947883.html
"Ростех" назвал МТУ-90М оптимальным для прорыва и спасательных операций
"Ростех" назвал МТУ-90М оптимальным для прорыва и спасательных операций - РИА Новости, 29.01.2026
"Ростех" назвал МТУ-90М оптимальным для прорыва и спасательных операций
Российский универсальный танковый мостоукладчик МТУ-90М оптимален для быстрого прорыва и спасательных операций, в том числе работы под огнём, сообщил в четверг... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:59:00+03:00
2026-01-29T11:59:00+03:00
2026-01-29T11:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростех
уралвагонзавод
т-90
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/35/1563633574_0:34:631:388_1920x0_80_0_0_2a7b9c4c916b766ac4de38d819455c77.jpg
https://ria.ru/20260106/tanki-2066574750.html
https://ria.ru/20260106/tanki-2066575047.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/35/1563633574_33:0:596:422_1920x0_80_0_0_47e8d95b785c217971160834c531eeda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, уралвагонзавод, т-90
Специальная военная операция на Украине, Ростех, Уралвагонзавод, Т-90
"Ростех" назвал МТУ-90М оптимальным для прорыва и спасательных операций
"Ростех": МТУ-90М оптимален для быстрого прорыва и работы под огнем
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российский универсальный танковый мостоукладчик МТУ-90М оптимален для быстрого прорыва и спасательных операций, в том числе работы под огнём, сообщил в четверг "Ростех".
"Время развертывания моста составляет две с половиной минуты, уровень защищенности машины – как у базового танка Т-9
0, а экипаж может навести мост, не покидая кабину. Боевое отделение полностью герметично и имеет средства защиты от радиоактивного и химического заражения местности. Все это делает МТУ-90М оптимальной техникой для быстрого прорыва и работы под огнем", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Универсальная машина, созданная концерном "Уралвагонзавод
", состоит на вооружении инженерных войск. Она применяется, когда в ходе боевых действий надо быстро преодолеть овраг, ров или реку.
Трехсекционный раскладной мост МТУ-90М из высокопрочной конструкционной стали выдерживает нагрузку до 60 тонн и может раздвигаться на длину до 20 метров. За счёт перекрытия пространства между балками специальными щитками по нему может передвигаться не только гусеничная, но и колесная техника. Машина может применятся также в спасательных операциях.
Кроме того, госкорпорация опубликовала видеоролик с работой мостоукладчиков в различных ситуациях.
"На видео есть кадры, где МТУ-90М создает возле горящего здания аппарель, по которой спецтехника может подобраться ближе к очагу возгорания. Таким образом, например, можно забросить автоматизированную пожарную технику туда, где для человека слишком опасно", – сказали в "Ростехе
".