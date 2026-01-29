Рейтинг@Mail.ru
Совет ЕС включил Россию в черный список по отмыванию денег, заявила Каллас
18:58 29.01.2026
Совет ЕС включил Россию в черный список по отмыванию денег, заявила Каллас
Совет ЕС включил Россию в черный список по отмыванию денег, заявила Каллас
Совет Евросоюза включил Россию в черный список ЕС из-за риска отмывания денег, заявила глава евродипломатии Кая Каллас после встречи глав МИД стран ЕС. РИА Новости, 29.01.2026
россия, евросоюз, кайя каллас, в мире
Россия, Евросоюз, Кайя Каллас, В мире
Совет ЕС включил Россию в черный список по отмыванию денег, заявила Каллас

Каллас: совет ЕС включил Россию в черный список по отмыванию денег

Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Совет Евросоюза включил Россию в черный список ЕС из-за риска отмывания денег, заявила глава евродипломатии Кая Каллас после встречи глав МИД стран ЕС.
"Параллельно мы усилили давление на Россию. ЕС сегодня внес Россию в черный список из-за риска отмывания денег. Это замедлит операции с российскими банками и повысит стоимость транзакций с ними", - сказала Каллас.
Европейская комиссия 3 декабря 2025 года опубликовала решение о включении России в перечень так называемых третьих стран с высоким уровнем риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Россия Евросоюз Кайя Каллас В мире
 
 
