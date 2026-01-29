https://ria.ru/20260129/rossiya-2071068734.html
Совет ЕС включил Россию в черный список по отмыванию денег, заявила Каллас
Совет Евросоюза включил Россию в черный список ЕС из-за риска отмывания денег, заявила глава евродипломатии Кая Каллас после встречи глав МИД стран ЕС. РИА Новости, 29.01.2026
россия, евросоюз, кайя каллас, в мире
