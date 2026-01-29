Рейтинг@Mail.ru
Президент ОАЭ завершил официальный визит в Россию - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 29.01.2026 (обновлено: 19:23 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/rossiya-2071058771.html
Президент ОАЭ завершил официальный визит в Россию
Президент ОАЭ завершил официальный визит в Россию - РИА Новости, 29.01.2026
Президент ОАЭ завершил официальный визит в Россию
Официальный визит президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию завершен, сообщается в канале Кремля в мессенджере... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:12:00+03:00
2026-01-29T19:23:00+03:00
оаэ
россия
мухаммед бен заид аль нахайян
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071072220_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cbf263f90f4f469d440776f26fcd7743.jpg
https://ria.ru/20260129/oae-2071036486.html
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Завершение визита президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию
Официальный визит Президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию завершен.
2026-01-29T18:12
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071072220_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6600d0cfa635b13b204f209464a3ee35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, россия, мухаммед бен заид аль нахайян, мирный план сша по украине
ОАЭ, Россия, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Мирный план США по Украине
Президент ОАЭ завершил официальный визит в Россию

Президент ОАЭ Аль Нахайяна завершил официальный визит в Россию

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Официальный визит президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию завершен, сообщается в канале Кремля в мессенджере MAX.
«
"Официальный визит президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию завершён", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время официального завтрака в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Кремле рассказали, чем президента ОАЭ угощают во время завтрака с Путиным
Вчера, 16:39
 
ОАЭРоссияМухаммед бен Заид Аль НахайянМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала