Президент ОАЭ завершил официальный визит в Россию
Президент ОАЭ завершил официальный визит в Россию - РИА Новости, 29.01.2026
Президент ОАЭ завершил официальный визит в Россию
Официальный визит президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию завершен, сообщается в канале Кремля в мессенджере... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:12:00+03:00
2026-01-29T18:12:00+03:00
2026-01-29T19:23:00+03:00
оаэ
россия
мухаммед бен заид аль нахайян
мирный план сша по украине
Завершение визита президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию
Официальный визит Президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию завершен.
2026-01-29T18:12
Президент ОАЭ завершил официальный визит в Россию
