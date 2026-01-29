Рейтинг@Mail.ru
Россия становится точкой опоры для Ближнего Востока, считают в Ливане - РИА Новости, 29.01.2026
16:02 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/rossiya-2071025555.html
Россия становится точкой опоры для Ближнего Востока, считают в Ливане
Россия становится точкой опоры для Ближнего Востока, считают в Ливане - РИА Новости, 29.01.2026
Россия становится точкой опоры для Ближнего Востока, считают в Ливане
Визиты в Москву президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа и президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна на фоне ситуации в арабском регионе РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:02:00+03:00
2026-01-29T16:02:00+03:00
в мире
москва
россия
сирия
ахмед аш-шараа
мухаммед бен заид аль нахайян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067264045_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_b825d87ab1c3816a48700da7e9cc8ee2.jpg
москва
россия
сирия
в мире, москва, россия, сирия, ахмед аш-шараа, мухаммед бен заид аль нахайян
В мире, Москва, Россия, Сирия, Ахмед аш-Шараа, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Россия становится точкой опоры для Ближнего Востока, считают в Ливане

Эксперт эль-Морр: РФ в Сирии закрепляется как структурный фактор стабильности

БЕЙРУТ, 28 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Визиты в Москву президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа и президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна на фоне ситуации в арабском регионе говорят о становлении России точкой опоры в новом политическом раскладе Ближнего Востока, поделился мнением с РИА Новости ливанский эксперт в области международных отношений Ильяс эль-Морр.
«
"Второй визит президента Ахмеда аш-Шараа в Москву проходит в исключительно чувствительный момент и вновь подтверждает, что роль России в Сирии уже не ограничивается военным или силовым измерением, а все более закрепляется как структурный фактор стабильности, становясь точкой опоры на постконфликтном этапе", - сказал эль-Морр.
Эксперт пояснил, что Москва, сохраняющая открытые каналы взаимодействия с различными международными и региональными игроками, осознает, что укрепление стабильности в Сирии невозможно без пересмотра политических балансов, обеспечения хотя бы минимального уровня единства суверенных решений и подготовки почвы для возвращения инвестиций и начала масштабного восстановления, прежде всего в энергетическом секторе и сфере стратегической инфраструктуры, где российские компании обладают значительным опытом и прочными позициями.
Эль-Морр отметил, что в более широком контексте российская роль проявляется как фактор баланса во внешней политике Сирии, позволяющий Дамаску постепенно выходить из логики жестких блоковых привязок и переходить к более прагматичной и открытой политике без зависимости от одного-единственного центра силы. Этот баланс отражается не только на внутрисирийской ситуации, но и на региональном уровне, где Москва стремится закрепить за собой статус силы, способной управлять противоречиями, а не провоцировать их обострение.
«
"Что касается одновременного визита президента ОАЭ в Москву, то он не является простым протокольным совпадением, а вписывается в рамки динамично развивающихся стратегических отношений между Россией и странами Персидского залива. Особую значимость этот визит приобретает на фоне острого разногласия между Абу-Даби и Эр-Риядом по ряду региональных досье, прежде всего, по йеменскому вопросу", - добавил эль-Морр.
По словам собеседника агентства, Москва действует сдержанно и последовательно, активизируя каналы коммуникации со всеми сторонами, опираясь на взаимное доверие и выверенные отношения, с целью структурировать разногласия и не допустить их перерастания в новую фазу военной или политической конфронтации.
«
"В этом свете текущая российская дипломатическая активность может рассматриваться как часть более широкой стратегии, основанной на укреплении региональной стабильности через управление конфликтами, а не их разжигание. Такой подход усиливает позиции России как влиятельного международного посредника на этапе переформатирования регионального порядка, особенно в условиях возросшей потребности в российской роли на фоне пересмотра глобальных альянсов",- подчеркнул эксперт.
Он отметил, что во многом это связано с американской политикой, все более ориентированной на односторонние действия, что вызывает раздражение у традиционных союзников США и подталкивает их к поиску диверсификации внешних связей и партнерств. "В этом контексте Россия и Китай все чаще становятся центром внимания и интереса для этих государств - тенденция, которая, вероятно, будет усиливаться и в будущем", - добавил эль-Морр.
В миреМоскваРоссияСирияАхмед аш-ШарааМухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
