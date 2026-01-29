Россия становится точкой опоры для Ближнего Востока, считают в Ливане

БЕЙРУТ, 28 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Визиты в Москву президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа и президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна на фоне ситуации в арабском регионе говорят о становлении России точкой опоры в новом политическом раскладе Ближнего Востока, поделился мнением с РИА Новости ливанский эксперт в области международных отношений Ильяс эль-Морр.

« "Второй визит президента Ахмеда аш-Шараа Москву проходит в исключительно чувствительный момент и вновь подтверждает, что роль России Сирии уже не ограничивается военным или силовым измерением, а все более закрепляется как структурный фактор стабильности, становясь точкой опоры на постконфликтном этапе", - сказал эль-Морр.

Эксперт пояснил, что Москва, сохраняющая открытые каналы взаимодействия с различными международными и региональными игроками, осознает, что укрепление стабильности в Сирии невозможно без пересмотра политических балансов, обеспечения хотя бы минимального уровня единства суверенных решений и подготовки почвы для возвращения инвестиций и начала масштабного восстановления, прежде всего в энергетическом секторе и сфере стратегической инфраструктуры, где российские компании обладают значительным опытом и прочными позициями.

Эль-Морр отметил, что в более широком контексте российская роль проявляется как фактор баланса во внешней политике Сирии, позволяющий Дамаску постепенно выходить из логики жестких блоковых привязок и переходить к более прагматичной и открытой политике без зависимости от одного-единственного центра силы. Этот баланс отражается не только на внутрисирийской ситуации, но и на региональном уровне, где Москва стремится закрепить за собой статус силы, способной управлять противоречиями, а не провоцировать их обострение.

« "Что касается одновременного визита президента ОАЭ в Москву, то он не является простым протокольным совпадением, а вписывается в рамки динамично развивающихся стратегических отношений между Россией и странами Персидского залива . Особую значимость этот визит приобретает на фоне острого разногласия между Абу-Даби и Эр-Риядом по ряду региональных досье, прежде всего, по йеменскому вопросу", - добавил эль-Морр.

По словам собеседника агентства, Москва действует сдержанно и последовательно, активизируя каналы коммуникации со всеми сторонами, опираясь на взаимное доверие и выверенные отношения, с целью структурировать разногласия и не допустить их перерастания в новую фазу военной или политической конфронтации.

« "В этом свете текущая российская дипломатическая активность может рассматриваться как часть более широкой стратегии, основанной на укреплении региональной стабильности через управление конфликтами, а не их разжигание. Такой подход усиливает позиции России как влиятельного международного посредника на этапе переформатирования регионального порядка, особенно в условиях возросшей потребности в российской роли на фоне пересмотра глобальных альянсов",- подчеркнул эксперт.