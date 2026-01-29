https://ria.ru/20260129/rossiya-2070991388.html
Президент ОАЭ выразил надежду на укрепление отношений с Россией
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил президенту РФ Владимиру Путину, что настроен на укрепление отношений между странами и реализацию целей... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:38:00+03:00
2026-01-29T14:38:00+03:00
2026-01-29T14:45:00+03:00
оаэ
россия
в мире
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
абу-даби
оаэ
россия
абу-даби
оаэ, россия, в мире, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, абу-даби
ОАЭ, Россия, В мире, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Абу-Даби
Президент ОАЭ выразил надежду на укрепление отношений с Россией
