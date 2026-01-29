Рейтинг@Mail.ru
14:06 29.01.2026
Вирус Нипах не представляет угрозы для россиян, заявил эксперт
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
россия
москва
россия
Вирус Нипах не представляет угрозы для россиян, заявил эксперт

Дедков: вирус Нипах не представляет угрозы для россиян

© REUTERS / Mohammad Ponir HossainЛаборанты собирают образец слюны у летучей мыши в ходе исследования вируса Нипах
Лаборанты собирают образец слюны у летучей мыши в ходе исследования вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Лаборанты собирают образец слюны у летучей мыши в ходе исследования вируса Нипах. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вирус Нипах не представляет угрозы для населения Российской Федерации, вводить специальные ограничения в отношении индийских мигрантов не требуется, заявил заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков.
"Никакой угрозы для населения Российской Федерации вирус Нипах не представляет", - сказал Дедков в ходе пресс-конференции в Москве.
Индийская летучая лисица - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Россиянам в Азии порекомендовали избегать переносчиков вируса Нипах
Вчера, 07:24
Он добавил, что, по последним данным, сейчас на Земле 1204 вспышки разных инфекционных заболеваний, и некоторые из них выглядят гораздо опаснее вируса Нипах в Индии.
"Я думаю, что это все очень быстро закончится. И это не только не проблема Российской Федерации, не угроза для Российской Федерации, это даже и для Индии не угроза никакая. То есть это очень локальная история, которая на регулярной основе случается. Нам не надо по этому поводу вообще тревожиться", - отметил эксперт.
По его словам, сейчас выявление заболевших лиц у мигрантов из Индии не проводится и не требуется.
"Все проходят одинаково, прибывающие в Российскую Федерацию, систему контроля, в том числе и индийские мигранты. Каких-то специальных действий в отношении индийских мигрантов не требуется", - заключил специалист.
Лаборанты собирают образец слюны у летучей мыши в ходе исследования вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В ВОЗ сравнили вирус Нипах с Covid-19
28 января, 06:36
 
МоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
