Вирус Нипах не представляет угрозы для россиян, заявил эксперт
Вирус Нипах не представляет угрозы для населения Российской Федерации, вводить специальные ограничения в отношении индийских мигрантов не требуется, заявил... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:06:00+03:00
2026-01-29T14:06:00+03:00
2026-01-29T14:06:00+03:00
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вирус Нипах не представляет угрозы для населения Российской Федерации, вводить специальные ограничения в отношении индийских мигрантов не требуется, заявил заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков.
"Никакой угрозы для населения Российской Федерации вирус Нипах не представляет", - сказал Дедков в ходе пресс-конференции в Москве
.
Он добавил, что, по последним данным, сейчас на Земле 1204 вспышки разных инфекционных заболеваний, и некоторые из них выглядят гораздо опаснее вируса Нипах в Индии
.
"Я думаю, что это все очень быстро закончится. И это не только не проблема Российской Федерации, не угроза для Российской Федерации, это даже и для Индии не угроза никакая. То есть это очень локальная история, которая на регулярной основе случается. Нам не надо по этому поводу вообще тревожиться", - отметил эксперт.
По его словам, сейчас выявление заболевших лиц у мигрантов из Индии не проводится и не требуется.
"Все проходят одинаково, прибывающие в Российскую Федерацию, систему контроля, в том числе и индийские мигранты. Каких-то специальных действий в отношении индийских мигрантов не требуется", - заключил специалист.