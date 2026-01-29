Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 29.01.2026 (обновлено: 17:46 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/rossiya--2070971076.html
Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат - РИА Новости, 29.01.2026
Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
Москва и Киев обменялись телами погибших военных, сообщил помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:29:00+03:00
2026-01-29T17:46:00+03:00
владимир мединский
вооруженные силы украины
в мире
россия
украина
сергей лавров
киев
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070970350_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_731f64d760700edbb979e0e986eb1a10.jpg
https://ria.ru/20260101/poteri-2065909096.html
https://ria.ru/20260122/vsu-2069482914.html
россия
украина
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070970350_0:0:899:674_1920x0_80_0_0_bd8ad18c86e3f15a5ba60900c722dc4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир мединский, вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, сергей лавров, киев, москва
Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Киев, Москва
Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат

Россия передала Украине 1000 погибших военных в обмен на 38

© Фото : Владимир Мединский / TelegramПередача тел погибших военных Украине
Передача тел погибших военных Украине - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : Владимир Мединский / Telegram
Передача тел погибших военных Украине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Москва и Киев обменялись телами погибших военных, сообщил помощник президента Владимир Мединский.
«
"В рамках стамбульских договоренностей Украине переданы тела тысячи погибших украинских военных", — написал он в Telegram-канале.
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Потери ВСУ в 2025 году составили более 513 тысяч военнослужащих
1 января, 06:27
Россия получила 38 тел военнослужащих.
Предыдущий обмен состоялся 19 декабря. Тогда Москва передала Киеву тысячу погибших солдат ВСУ в обмен на тела 26 российских бойцов.
Как отмечал в декабре глава МИД Сергей Лавров, Россия в рамках соглашения об обменах в общей сложности вернула Украине более 11 тысяч тел.
В прошлом году страны провели серию встреч в Стамбуле и договорились проводить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва также выразила готовность передать еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Российские силовики сообщили о больших потерях среди контрактников ВСУ
22 января, 08:24
 
Владимир МединскийВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияУкраинаСергей ЛавровКиевМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала