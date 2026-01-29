https://ria.ru/20260129/rossiya--2070971076.html
Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
Москва и Киев обменялись телами погибших военных, сообщил помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости, 29.01.2026
Россия передала Украине 1000 погибших военных в обмен на 38