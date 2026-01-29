Часть пенсионеров начнут получать двойную выплату

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пенсионеры, достигшие 80 лет, начнут получать увеличенную двойную доплату, следует из федерального закона "О страховых пенсиях".

С 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости проиндексировали на 7,6%, он составляет 9583,69 рублей. В повышенном размере она будет приходить с февраля.

По правилам для россиян, достигших 80 лет, фиксированную выплату повышают на 100%. Так, для этой категории пенсионеров она составит 19 169,38 рублей.