Часть пенсионеров начнут получать двойную выплату
Часть пенсионеров начнут получать двойную выплату - РИА Новости, 29.01.2026
Часть пенсионеров начнут получать двойную выплату
Пенсионеры, достигшие 80 лет, начнут получать увеличенную двойную доплату, следует из федерального закона "О страховых пенсиях". РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T08:56:00+03:00
2026-01-29T08:56:00+03:00
2026-01-29T09:24:00+03:00
Часть пенсионеров начнут получать двойную выплату
Пенсионеры старше 80 лет начнут получать повышенную двойную выплату с февраля
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пенсионеры, достигшие 80 лет, начнут получать увеличенную двойную доплату, следует из федерального закона "О страховых пенсиях".
С 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости проиндексировали на 7,6%, он составляет 9583,69 рублей. В повышенном размере она будет приходить с февраля.
По правилам для россиян, достигших 80 лет, фиксированную выплату повышают на 100%. Так, для этой категории пенсионеров она составит 19 169,38 рублей.
Также с наступлением 80 лет пенсионерам полагается надбавка за уход. С 1 января ее увеличили до 1413,86 рубля.