Часть пенсионеров начнут получать двойную выплату - РИА Новости, 29.01.2026
08:56 29.01.2026 (обновлено: 09:24 29.01.2026)
Часть пенсионеров начнут получать двойную выплату
Пенсионеры, достигшие 80 лет, начнут получать увеличенную двойную доплату, следует из федерального закона "О страховых пенсиях". РИА Новости, 29.01.2026
общество, россия, пенсионеры
Общество, Россия, Пенсионеры
Часть пенсионеров начнут получать двойную выплату

Пенсионеры старше 80 лет начнут получать повышенную двойную выплату с февраля

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Пенсионеры, достигшие 80 лет, начнут получать увеличенную двойную доплату, следует из федерального закона "О страховых пенсиях".
С 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости проиндексировали на 7,6%, он составляет 9583,69 рублей. В повышенном размере она будет приходить с февраля.
ОбществоРоссияПенсионеры
 
 
