29.01.2026
17:26 29.01.2026 (обновлено: 17:27 29.01.2026)
Суд разрешил Родригезу не платить алименты на содержание бывшей жены
Суд разрешил Родригезу не платить алименты на содержание бывшей жены
москва, тимур родригез, алименты
Шоубиз, Москва, Тимур Родригез, алименты
Суд разрешил Родригезу не платить алименты на содержание бывшей жены

© Фото : пиар-служба НТВТимур Родригез
Тимур Родригез. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы удовлетворил иск телеведущего Тимура Родригеза (Керимова) и разрешил не платить алименты на содержание бывшей супруги Анны Девочкиной, расходы детей он продолжит оплачивать, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Решением Пресненского районного суда города Москвы от 29 января 2026 года удовлетворен иск Тимура Керимова к Анне Девочкиной о расторжении соглашения об уплате алиментов на содержание бывшей супруги", - сообщили в суде.
У Родригеза и Девочкиной двое детей, они продолжат проживать с матерью, а шоумен продолжит выплачивать им алименты.
Шоубиз Москва Тимур Родригез алименты
 
 
