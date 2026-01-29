Рейтинг@Mail.ru
Новая Зеландия отклонила предложение Трампа вступить в Совет мира - РИА Новости, 29.01.2026
23:49 29.01.2026
Новая Зеландия отклонила предложение Трампа вступить в Совет мира
Правительство Новой Зеландии отклонило предложение президента США Дональда Трампа вступить в "Совет мира" по Газе, сообщает радио RNZ со ссылкой на заявление... РИА Новости, 29.01.2026
RNZ: Новая Зеландия отклонила предложение Трампа вступить в Совет мира

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Правительство Новой Зеландии отклонило предложение президента США Дональда Трампа вступить в "Совет мира" по Газе, сообщает радио RNZ со ссылкой на заявление новозеландского премьер-министра Кристофера Лаксона.
"Правительство рассмотрело приглашение президента Трампа и решило не присоединяться к "Совету мира" в его нынешнем виде", - говорится в заявлении премьера.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Штаб-квартиру Совета мира могут разместить в Вашингтоне, пишут СМИ
Вчера, 19:32
Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс в отдельном заявлении добавил, что, поскольку ряд государств уже присоединился к инициативе, Новая Зеландия не внесет существенного дополнительного вклада.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Президент США Дональд Трамп после подписания устава Совета мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Участие в Совете мира по Газе подтвердили 27 стран
28 января, 17:19
 
В миреНовая ЗеландияСШААвстралияДональд Трамп
 
 
