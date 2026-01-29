https://ria.ru/20260129/rezervy-2071029154.html
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России продолжают держаться на историческом максимуме и за последнюю неделю прибавили 2,3 процента, сообщил Центробанк. РИА Новости, 29.01.2026
Международные резервы РФ достигли $786,9 млрд и обновили исторический максимум