Рейтинг@Mail.ru
США передают Венесуэле танкер, конфискованный в январе, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/reuters-2070883806.html
США передают Венесуэле танкер, конфискованный в январе, сообщили СМИ
США передают Венесуэле танкер, конфискованный в январе, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2026
США передают Венесуэле танкер, конфискованный в январе, сообщили СМИ
США передают Венесуэле танкер, конфискованный в январе, это первый известный случай, когда администрация американского президента Дональда Трампа вернула такой... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T01:38:00+03:00
2026-01-29T01:38:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
карибское море
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066851383_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f5f9c2d3b77bc09f5b49107eb424928.jpg
https://ria.ru/20260128/senat-2070855357.html
венесуэла
сша
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066851383_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d50d179bb9d7561fc5470454f628c04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, карибское море, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Карибское море, Дональд Трамп
США передают Венесуэле танкер, конфискованный в январе, сообщили СМИ

Reuters: США передают Венесуэле танкер Sophia, конфискованный в январе

© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. США передают Венесуэле танкер, конфискованный в январе, это первый известный случай, когда администрация американского президента Дональда Трампа вернула такой танкер, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.
"США передают Венесуэле танкер, конфискованный ранее в этом месяце... это первый известный случай, когда администрация президента Дональда Трампа вернула такой танкер", - говорится в публикации.
Как отмечает агентство, неназванные чиновники заявили, что речь идет о танкере Sophia. При этом не уточняется, почему танкер был возвращен.
Южное командование США (SOUTHCOM) в январе сообщило, что американские военные захватили танкер Sophia в водах Карибского моря.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В сенате назвали бомбежку столицы Венесуэлы нарушением Конституции США
Вчера, 19:59
 
В миреВенесуэлаСШАКарибское мореДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала