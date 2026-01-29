https://ria.ru/20260129/reuters-2070878619.html
СМИ: представители Дании, Гренландии и США обсудили безопасность в Арктике
Представители Дании, Гренландии и США встретились для обсуждения безопасности в Арктике и красных линий Копенгагена, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 29.01.2026
