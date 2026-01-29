Рейтинг@Mail.ru
29.01.2026

Уже свыше 45 тыс компаний зарегистрировано на платформе "Мой экспорт"
18:56 29.01.2026
Уже свыше 45 тыс компаний зарегистрировано на платформе "Мой экспорт"
Уже свыше 45 тыс компаний зарегистрировано на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 29.01.2026
Уже свыше 45 тыс компаний зарегистрировано на платформе "Мой экспорт"
Более 7,6 тысячи новых участников присоединились к платформе "Мой экспорт" в 2025 году, общее число зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных...
экономика
Экономика
Уже свыше 45 тыс компаний зарегистрировано на платформе "Мой экспорт"

РЭЦ: уже более 45 тыс компаний зарегистрировано на платформе "Мой экспорт"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более 7,6 тысячи новых участников присоединились к платформе "Мой экспорт" в 2025 году, общее число зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достигло почти 46 тысяч, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ).
"За 2025 год к экосистеме Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ), государственной цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), присоединилось более 7,6 тысячи новых участников. При этом около 90% пользователей - представители малого и среднего бизнеса. Общее число зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достигло почти 46 тысяч. За прошлый год клиентам платформы оказано более 1 миллиона услуг", - сказано в сообщении.
Статистика использования подтверждает статус платформы как значимого инструмента национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
"Платформа "Мой экспорт" переводит в цифру решение большинства задач ВЭД: от анализа рынков до получения государственной поддержки и финансовых инструментов. Цифровизация помогает кратно снижать трудозатраты и увеличивать скорость получения услуг и мер поддержки в сфере внешней торговли. Преимущества очевидны: это доступность сервисов в режиме 24/7 и прозрачность работы для клиента", - подчеркнул управляющий директор продуктового офиса РЭЦ Марк Мурашко.
Платформа является важным звеном в получении разрешительной экспортной документации. Оформление сертификатов с использованием платформы осуществляется на основе принципиально новых подходов, при которых используются данные из государственных реестров, что привело к отказу от скан-копий при получении государственных услуг и процедур. Сегодня через "Мой экспорт" выдается: 98% всех фитосанитарных сертификатов, около 90% ветеринарных сертификатов, более 35% сертификатов о происхождении товара.
Также активно развивается B2B-направление: сервис "Профессионалы экспорта" объединяет уже более 700 аккредитованных партнеров, готовых сопровождать экспортные проекты в любой точке мира. Экспортеры могут заказать услуги по 9 ключевым направлениям – от аналитики рынков и прямого поиска зарубежных покупателей до сложной логистики.
Будущее платформы связано с внедрением Цифрового стандарта предоставления региональных услуг и мер поддержки, одобренного в феврале 2025 года. Этот стандарт устанавливает единые требования к порядку предоставления услуг в сфере внешнеторговой деятельности, которые в том числе включают возможность подачи заявления, получения результата и информации о ходе оказания услуги в электронном виде.
До конца 2025 года на единую систему предоставления услуг и мер поддержки перешли 14 пилотных регионов, разместивших 33 услуги, доступных для подачи заявки в электронном виде.
Согласно плану, утвержденному комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт", до 2028 года цифровой стандарт охватит все субъекты Российской Федерации, обеспечив экспортерам доступ ко всем услугам в сфере внешнеторговой деятельности в электронном виде в "одном окне".
