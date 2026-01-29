https://ria.ru/20260129/reshenie-2071087424.html
Решение ЕС о внесении России в список по отмыванию денег вступило в силу
Решение ЕС о внесении России в список стран с высоким риском отмывания денег вступает в силу в четверг, сообщил РИА Новости европейский источник. РИА Новости, 29.01.2026
