Рейтинг@Mail.ru
Решение ЕС о внесении России в список по отмыванию денег вступило в силу - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/reshenie-2071087424.html
Решение ЕС о внесении России в список по отмыванию денег вступило в силу
Решение ЕС о внесении России в список по отмыванию денег вступило в силу - РИА Новости, 29.01.2026
Решение ЕС о внесении России в список по отмыванию денег вступило в силу
Решение ЕС о внесении России в список стран с высоким риском отмывания денег вступает в силу в четверг, сообщил РИА Новости европейский источник. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:28:00+03:00
2026-01-29T21:28:00+03:00
россия
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20260129/kallas-2071075114.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кайя каллас, евросоюз
Россия, Кайя Каллас, Евросоюз
Решение ЕС о внесении России в список по отмыванию денег вступило в силу

Решение ЕС о внесении РФ в список стран с риском отмывания денег вступило в силу

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Решение ЕС о внесении России в список стран с высоким риском отмывания денег вступает в силу в четверг, сообщил РИА Новости европейский источник.
Ранее о завершении формальных процедур по этому решению сообщила глава евродипломатии Кая Каллас
"Решение вступает в силу сегодня", - сказал собеседник агентства.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Каллас подтвердила, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против России
Вчера, 19:42
 
РоссияКайя КалласЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала