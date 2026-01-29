Бурлачко отметил значимость наделения КСП региона правом закинициативы

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил особую значимость наделения Контрольно-счетной палаты (КСП) региона правом законодательной инициативы, сообщает пресс-служба краевого парламента.

В четверг в ходе 74-й сессии Заксобрания региона депутаты в первом чтении приняли изменения в Устав края. Законопроект предварительно рассматривался на парламентских слушаниях с привлечением субъектов права законодательной инициативы, членов Совета молодых депутатов региона, общественности, по результатам которых был одобрен для внесения на рассмотрение Законодательного Собрания края в первом чтении.

В ходе обсуждения Бурлачко отметил особую значимость наделения Контрольно-счетной палаты региона правом законодательной инициативы. Он подчеркнул, что с этим органом финансового контроля идет активное взаимодействие кубанского парламента.

Комментируя принятое решение, руководитель краевого парламента отметил, что необходимость внесения изменений в основной документ края, составляющий основу социально-экономической, политической и культурной жизни Кубани, продиктована требованиями сегодняшнего дня.

"Постоянно совершенствуется федеральное законодательство, меняется правовое регулирование в сфере местного самоуправления – важного института в системе публичной власти. Безусловно, все это оперативно находит свое отражение и в Уставе края. Нынешние корректировки его отдельных положений – тому подтверждение", — приводит пресс-служба слова Бурлачко.

Он добавил, что содержание предлагаемых к внесению поправок подробно обсуждали на посвященных данной теме парламентских слушаниях. Среди изменений есть и правки концептуального характера, играющие в том числе немаловажную роль в конкретизации понятийного аппарата Устава и порядка осуществления правотворчества администрацией Краснодарского края.

"На данный момент замечаний к проекту не поступило. Если таковых больше не будет, то во втором чтении закон планируется принять на очередной февральской сессии", – прокомментировал председатель.

Бурлачко также акцентировал, что после принятия изменений в Устав края в целом депутатам предстоит большая законотворческая работа по корректировке более 50 региональных нормативно-правовых актов.

В качестве поправки в Уставе законопроектом предлагается термин "вопросы местного значения" заменить термином "вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения (вопросы местного значения)", а термин "представительный орган местного самоуправления" – термином "представительный орган муниципального образования".

Также проектом закона уточняется порядок представления губернатором края и временно исполняющим обязанности губернатора сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.