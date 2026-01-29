В Калининграде подростков ждет суд за разбой и кражи

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Трое подростков, обвиняемых в избиении и надругательстве над знакомым и сверстницей, предстанут перед судом в Калининграде, Трое подростков, обвиняемых в избиении и надругательстве над знакомым и сверстницей, предстанут перед судом в Калининграде, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

В декабре 2024 в региональном СУСК России сообщали, что трое несовершеннолетних в Калининграде подозреваются в разбое и насильственных действиях сексуального характера в отношении сверстницы, возбуждено уголовное дело.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего, 16-летнего и 15-летнего подростков... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Они обвиняются в совершении двух преступлений по статье о насильственных действиях сексуального характера и трех преступлениях по статье о разбое. Кроме того, двое из них обвиняются в четырех кражах.

По версии следствия, в ночь на 18 декабря 2024 года у ТЦ по улице Театральной в Калининграде трое пьяных подростков избили 16-летнюю девушку и 18-летнего знакомого, надругались над ними, причинили телесные повреждения, девушке угрожали ножом, а также похитили у потерпевших телефоны и деньги.

Кроме того, в октябре и декабре 2024 года 15-летний и 17-летний обвиняемые совершили серию краж с проникновением в различные помещения: похитили деньги, ноутбук, устройства для курения, никотиносодержащую продукцию и иное имущество, принадлежавшее индивидуальным предпринимателям Калининграда, причинив ущерб на общую сумму более 160 тысяч рублей.

Помимо этого, 4 октября 2024 года 15-летний и 17-летний фигуранты напали на знакомого 16-летнего молодого человека, которому угрожали ножом, похитили у него телефон, причинив ущерб на сумму более 75 тысяч рублей.

На время предварительного следствия фигуранты находились под стражей.