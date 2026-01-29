Рейтинг@Mail.ru
Главный раввин Севастополя ответил на слова Навроцкого о Холокосте - РИА Новости, 29.01.2026
12:12 29.01.2026
Главный раввин Севастополя ответил на слова Навроцкого о Холокосте
Главный раввин Севастополя ответил на слова Навроцкого о Холокосте - РИА Новости, 29.01.2026
Главный раввин Севастополя ответил на слова Навроцкого о Холокосте
Главный раввин Севастополя Биньямин Вольф назвал заблуждением слова президента Польши Кароля Навроцкого, обвинившего СССР в причастности к Холокосту. РИА Новости, 29.01.2026
Главный раввин Севастополя ответил на слова Навроцкого о Холокосте

РИА Новости: Вольф назвал слова Навроцкого о вине СССР в Холокосте заблуждением

Биньямин Вольф . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Главный раввин Севастополя Биньямин Вольф назвал заблуждением слова президента Польши Кароля Навроцкого, обвинившего СССР в причастности к Холокосту.
Ранее Навроцкий признал факт освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме советскими солдатами, но при этом заявил, что за стенами концлагеря узников не ждала свобода. Он повторил давно муссируемый польскими властями посыл об ответственности Советского союза за начало Второй мировой войны, которое в итоге привело к трагедии Холокоста.
"Я не согласен с мнением президента Польши о том, что евреев лишили свободы. Это заблуждение. Высказывания президента Польши - это его личное мнение, потому что освобожденные узники явно думают иначе", - сказал Вольф РИА Новости.
По его словам, узники концлагерей искренне считали и считают, что их освободила советская армия.
"Миллионы евреев благодарны советским солдатам за спасение людей из концлагерей и избавление от настоящего рабства", - подчеркнул раввин.
По его словам, выжившие узники концлагерей разъехались по всему миру, в том числе в Россию, США, Израиль, что демонстрирует не просто лояльное, а по-настоящему гуманное отношение к ним советского руководства.
"Миллионы евреев чтят советских солдат, которые освободили их предков из немецких концлагерей. Именно советские солдаты первые дали им кусок хлеба и чашку воды. Они на руках выносили несчастных узников из бараков концлагерей, кормили, одевали, лечили. Разве это не свобода?" - сказал раввин.
В последние годы в Польше преобладает искаженная подача роли СССР во Второй мировой войне. Так, сейм Польши в 2020 году принял резолюцию о том, что СССР наравне с нацистской Германией несет ответственность за начало войны, отмечая, что подпись СССР под пактом Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года открыла путь к агрессии против Польши и других стран Центральной и Восточной Европы.
Российская официальная позиция последовательно отрицает тезисы польской стороны о том, что СССР "развязал" Вторую мировую войну или несет за это равную с нацистской Германией ответственность. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения Польши в адрес СССР "спекуляцией" и попыткой играть на тяжёлых исторических событиях, подчёркивая, что такие заявления не отражают исторической правды.
