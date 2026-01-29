https://ria.ru/20260129/radio-2071082152.html
"Радио Судного дня" передало пять сигналов в четверг
"Радио Судного дня" передало пять сигналов в четверг - РИА Новости, 29.01.2026
"Радио Судного дня" передало пять сигналов в четверг
Сигналы "Стояк", "Дернолорд", "Паяние", "Староверец", "Опоролавр", "Очерк" и "Бульончик" прозвучали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76 , также известной как... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T20:34:00+03:00
2026-01-29T20:34:00+03:00
2026-01-29T20:34:00+03:00
радиостанция судного дня
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013198432_0:120:1920:1200_1920x0_80_0_0_855e9746c47f2abaddfea282d34deec5.jpg
https://ria.ru/20260127/chasy-2070621242.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013198432_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_c66181977b5606d0c88207d5b2ba5902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
радиостанция судного дня, в мире
Радиостанция Судного дня, В мире
"Радио Судного дня" передало пять сигналов в четверг
"Радиостанция Судного дня" передала пять сигналов в четверг
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Сигналы "Стояк", "Дернолорд", "Паяние", "Староверец", "Опоролавр", "Очерк" и "Бульончик" прозвучали
в четверг в эфире радиостанции УВБ-76 , также известной как "Радиостанция Судного дня".
Соответствующие сообщения зафиксировали в четверг в 12.07 мск, 12.18 мск, 15.09 мск, 16.14 мск, 16.47 мск, говорится в сообщении Telegram-канала "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
Предыдущим сигналом было слово "Слабость", которое прозвучало в эфире в среду.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".