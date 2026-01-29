"Радио Судного дня" передало пять сигналов в четверг

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сигналы "Стояк", "Дернолорд", "Паяние", "Староверец", "Опоролавр", "Очерк" и "Бульончик" Сигналы "Стояк", "Дернолорд", "Паяние", "Староверец", "Опоролавр", "Очерк" и "Бульончик" прозвучали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76 , также известной как "Радиостанция Судного дня".

Соответствующие сообщения зафиксировали в четверг в 12.07 мск, 12.18 мск, 15.09 мск, 16.14 мск, 16.47 мск, говорится в сообщении Telegram-канала "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.

Предыдущим сигналом было слово "Слабость", которое прозвучало в эфире в среду.