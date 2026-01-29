Рейтинг@Mail.ru
"Радио Судного дня" передало пять сигналов в четверг
20:34 29.01.2026
"Радио Судного дня" передало пять сигналов в четверг
"Радио Судного дня" передало пять сигналов в четверг
Сигналы "Стояк", "Дернолорд", "Паяние", "Староверец", "Опоролавр", "Очерк" и "Бульончик" прозвучали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76 , также известной как... РИА Новости, 29.01.2026
2026
радиостанция судного дня, в мире
Радиостанция Судного дня, В мире
Базовая станция сотовой связи
Базовая станция сотовой связи. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сигналы "Стояк", "Дернолорд", "Паяние", "Староверец", "Опоролавр", "Очерк" и "Бульончик" прозвучали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76 , также известной как "Радиостанция Судного дня".
Соответствующие сообщения зафиксировали в четверг в 12.07 мск, 12.18 мск, 15.09 мск, 16.14 мск, 16.47 мск, говорится в сообщении Telegram-канала "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
Предыдущим сигналом было слово "Слабость", которое прозвучало в эфире в среду.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Стрелки часов Судного дня перевели на 85 секунд до полуночи - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Часы Судного дня перевели рекордно близко к ядерной полуночи
