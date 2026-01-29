Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады предложила Киеву отказаться от части Донбасса - РИА Новости, 29.01.2026
11:24 29.01.2026
Депутат Рады предложила Киеву отказаться от части Донбасса
Депутат Рады предложила Киеву отказаться от части Донбасса - РИА Новости, 29.01.2026
Депутат Рады предложила Киеву отказаться от части Донбасса
Депутат Рады Анна Скороход предлагает властям Украины отказаться от части Донбасса, а подконтрольные Киеву территории ДНР и ЛНР включить в состав соседних... РИА Новости, 29.01.2026
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
анна скороход
сергей лавров
владимир путин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, анна скороход, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Анна Скороход, Сергей Лавров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Депутат Рады предложила Киеву отказаться от части Донбасса

Депутат Рады Скороход предложила Киеву отказаться от части Донбасса ради мира

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутат Рады Анна Скороход предлагает властям Украины отказаться от части Донбасса, а подконтрольные Киеву территории ДНР и ЛНР включить в состав соседних областей.
Раннее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями России.
"Просто изменим": в Киеве сделали громкое заявление о Донбассе
"Я считаю, что в этой ситуации самым правильным решением было бы принять постановление... об изменениях административных границ Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР - ред.)", - заявила Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka.
Как пояснила Скороход, она уже подала проект соответствующего постановления в украинский парламент. Документ предполагает отказ Киева от неконтролируемых им территорий ДНР и ЛНР, но сохраняет за ним все еще подконтрольные ВСУ части ДНР и ЛНР, путем введения их в состав соседних украинских областей.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Каллас допустила серьезные территориальные уступки Киева
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияАнна СкороходСергей ЛавровВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
