Депутат Рады предложила Киеву отказаться от части Донбасса

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутат Рады Анна Скороход предлагает властям Украины отказаться от части Донбасса, а подконтрольные Киеву территории ДНР и ЛНР включить в состав соседних областей.
Раннее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями России.
"Я считаю, что в этой ситуации самым правильным решением было бы принять постановление... об изменениях административных границ Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР - ред.)", - заявила Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.