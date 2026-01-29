Силы ПВО сбили 111 украинских беспилотников за сутки

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 111517 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27379 танков и других боевых бронированных машин, 1653 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32928 орудий полевой артиллерии и минометов, 53121 единица специальной военной автомобильной техники.