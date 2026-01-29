https://ria.ru/20260129/pvo-2070974102.html
Силы ПВО сбили 111 украинских беспилотников за сутки
Силы ПВО сбили 111 украинских беспилотников за сутки
Российская ПВО за сутки сбила 111 беспилотников самолетного типа, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2026
