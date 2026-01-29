Путин поручил сформировать систему поддержки инвестпроектов в регионах

Так называемый региональный инвестиционный стандарт представляет комплекс мероприятий по повышению инвестпривлекательности региона. Он включает в себя ряд элементов, в частности инвестиционную декларацию (в ней зафиксированы инвестиционные цели и приоритеты региона); свод инвестиционных правил (пошаговые алгоритмы для решения типовых задач инвестора, таких как, например, получение разрешений, подключение к инфраструктуре, оформление льгот и так далее); создание инвестиционных комитетов на уровне субъекта; сопровождение инвестиционных проектов.