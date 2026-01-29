Путин поручил утвердить отраслевые планы по IPO российских компаний

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России в целях повышения капитализации российского фондового рынка: ... утвердить отраслевые планы по первичным размещениям на внутреннем финансовом рынке акций российских акционерных обществ, предусмотрев дополнительные меры поддержки акционерных обществ, осуществляющих первичные размещения акций, а также возможность предоставления таким обществам мер государственной поддержки в связи с их выходом на рынок капитала", - говорится в поручении.