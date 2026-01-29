Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил утвердить отраслевые планы по IPO российских компаний
21:08 29.01.2026
Путин поручил утвердить отраслевые планы по IPO российских компаний
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина
Путин поручил утвердить отраслевые планы по IPO российских компаний

Путин поручил утвердить отраслевые планы по IPO российских компаний с допмерами

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил утвердить отраслевые планы по IPO российских компаний, предусмотрев дополнительные меры поддержки, соответствующий перечень поручений по итогам 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 2-3 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России в целях повышения капитализации российского фондового рынка: ... утвердить отраслевые планы по первичным размещениям на внутреннем финансовом рынке акций российских акционерных обществ, предусмотрев дополнительные меры поддержки акционерных обществ, осуществляющих первичные размещения акций, а также возможность предоставления таким обществам мер государственной поддержки в связи с их выходом на рынок капитала", - говорится в поручении.
Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 марта 2026 года, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Путин поручил разработать стимулы для госкомпаний по акционерной стоимости
