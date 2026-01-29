Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил разработать стимулы для госкомпаний по акционерной стоимости - РИА Новости, 29.01.2026
21:06 29.01.2026 (обновлено: 21:21 29.01.2026)
Путин поручил разработать стимулы для госкомпаний по акционерной стоимости
Путин поручил разработать стимулы для госкомпаний по акционерной стоимости - РИА Новости, 29.01.2026
Путин поручил разработать стимулы для госкомпаний по акционерной стоимости
Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и правительству РФ разработать стимулы для топ-менеджеров государственных компаний за присоединение к программе... РИА Новости, 29.01.2026
центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина
Путин поручил разработать стимулы для госкомпаний по акционерной стоимости

Путин поручил ЦБ разработать стимулы для госкомпаний по акционерной стоимости

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и правительству РФ разработать стимулы для топ-менеджеров государственных компаний за присоединение к программе создания акционерной стоимости.
Соответствующий перечень поручений по итогам 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего в декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России в целях повышения капитализации российского фондового рынка: … обеспечить включение крупнейших публичных акционерных обществ с государственным участием в программу создания акционерной стоимости, предусмотрев стимулирующие программы для руководителей таких обществ в связи с увеличением акционерной стоимости", - говорится в перечне.
Доклады необходимо представить до 1 июля 2026 года и до 1 февраля 2027 года, ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Путин поручил утвердить отраслевые планы по IPO российских компаний
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира Набиуллина
 
 
