Путин поручил разработать стимулы для госкомпаний по акционерной стоимости
Путин поручил разработать стимулы для госкомпаний по акционерной стоимости - РИА Новости, 29.01.2026
Путин поручил разработать стимулы для госкомпаний по акционерной стоимости
Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и правительству РФ разработать стимулы для топ-менеджеров государственных компаний за присоединение к программе... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:06:00+03:00
2026-01-29T21:06:00+03:00
2026-01-29T21:21:00+03:00
Путин поручил разработать стимулы для госкомпаний по акционерной стоимости
