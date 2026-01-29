Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 29.01.2026 (обновлено: 21:06 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/putin-2071085215.html
Путин поручил разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний
Путин поручил разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний - РИА Новости, 29.01.2026
Путин поручил разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний
Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и кабмину разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний на период до 2030 года, соответствующий перечень... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:03:00+03:00
2026-01-29T21:06:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
россия
михаил мишустин
эльвира набиуллина
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_5acc84587f097cb200a3cdc30b4fac35.jpg
https://ria.ru/20260129/putin-2071085458.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_527be8638bf1ab4bb8625fa4a5e3399e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральный банк рф (цб рф), владимир путин, россия, михаил мишустин, эльвира набиуллина, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Экономика
Путин поручил разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний

Путин поручил ЦБ и правительству реализовать программу IPO и SPO госкомпаний

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и кабмину разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний на период до 2030 года, соответствующий перечень поручений по итогам 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 2-3 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России в целях повышения капитализации российского фондового рынка:.. разработать и реализовать программу первичных и вторичных размещений на внутреннем финансовом рынке акций организаций с государственным участием, включенных в перечень, утверждаемый правительством Российской Федерации, на период до 2030 года", - говорится в поручении.
Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 марта 2026 года, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Путин поручил разработать стимулы для госкомпаний по акционерной стоимости
Вчера, 21:06
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинРоссияМихаил МишустинЭльвира НабиуллинаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала