Путин поручил разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний
Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и кабмину разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний на период до 2030 года, соответствующий перечень... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:03:00+03:00
2026-01-29T21:03:00+03:00
2026-01-29T21:06:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
россия
михаил мишустин
эльвира набиуллина
экономика
