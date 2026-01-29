https://ria.ru/20260129/putin-2071063244.html
Путин проводил президента ОАЭ после переговоров в Кремле
Президент России Владимир Путин проводил президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна после переговоров в четверг. РИА Новости, 29.01.2026
Завершение визита президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию
Официальный визит Президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию завершен.
