Рейтинг@Mail.ru
Путин проводил президента ОАЭ после переговоров в Кремле - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 29.01.2026 (обновлено: 19:26 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/putin-2071063244.html
Путин проводил президента ОАЭ после переговоров в Кремле
Путин проводил президента ОАЭ после переговоров в Кремле - РИА Новости, 29.01.2026
Путин проводил президента ОАЭ после переговоров в Кремле
Президент России Владимир Путин проводил президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна после переговоров в четверг. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:36:00+03:00
2026-01-29T19:26:00+03:00
россия
оаэ
москва
владимир путин
политика
мухаммед бен заид аль нахайян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071072220_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cbf263f90f4f469d440776f26fcd7743.jpg
https://ria.ru/20260129/oae-2071036486.html
россия
оаэ
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Завершение визита президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию
Официальный визит Президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию завершен.
2026-01-29T18:36
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071072220_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6600d0cfa635b13b204f209464a3ee35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оаэ, москва, владимир путин, политика, мухаммед бен заид аль нахайян
Россия, ОАЭ, Москва, Владимир Путин, Политика, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Путин проводил президента ОАЭ после переговоров в Кремле

Путин проводил президента ОАЭ Аль Нахайяна после переговоров в Кремле

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводил президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна после переговоров в четверг.
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетил Москву в четверг с официальным визитом.
Российский лидер по завершении переговоров проводил Нахайяна, пройдя с ним по парадной лестнице Большого Кремлевского дворца к выходу. Президенты, улыбаясь, что-то обсуждали.
Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время официального завтрака в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Кремле рассказали, чем президента ОАЭ угощают во время завтрака с Путиным
Вчера, 16:39
 
РоссияОАЭМоскваВладимир ПутинПолитикаМухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала