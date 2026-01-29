Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил президенту ОАЭ обсудить международные проблемы - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/putin-2071007619.html
Путин предложил президенту ОАЭ обсудить международные проблемы
Путин предложил президенту ОАЭ обсудить международные проблемы - РИА Новости, 29.01.2026
Путин предложил президенту ОАЭ обсудить международные проблемы
Президент России Владимир Путин предложил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну на переговорах в Кремле обсудить международные проблемы, в том числе... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:24:00+03:00
2026-01-29T15:24:00+03:00
в мире
россия
оаэ
украина
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070986981_0:0:5597:3148_1920x0_80_0_0_5044427d124b9fce3f39989aa9d217f4.jpg
https://ria.ru/20260129/putin-2070990720.html
россия
оаэ
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070985938_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_93bf3e3b2a446742d10c252e16bab0b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, оаэ, украина, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, мирный план сша по украине
В мире, Россия, ОАЭ, Украина, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Мирный план США по Украине
Путин предложил президенту ОАЭ обсудить международные проблемы

Путин предложил президенту ОАЭ Аль Нахайяном обсудить Украину и Ближний Восток

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну на переговорах в Кремле обсудить международные проблемы, в том числе обстановку на Украине и Ближнем Востоке, ситуацию вокруг Ирана.
"Все эти вопросы мне бы хотелось с вами обсудить не только вот в таком широком, но и в узком составе", - обратился Путин к президенту ОАЭ, говоря о ситуации вокруг Ирана, палестино-израильском конфликте, процессе урегулирования кризиса на Украине.
Он напомнил о предыдущем визите Аль Нахайяна в Россию в августе минувшего года. Тогда в Кремле состоялись обстоятельные переговоры, стороны рассмотрели актуальные вопросы российско-эмиратского взаимодействия и наметили планы его развития, упомянул президент РФ.
"Я предложил бы, ваше высочество, дать возможность высказаться нашим коллегам по всем наиболее чувствительным и важным для нас вопросам. А потом хотел бы пригласить вас на рабочий обед, где мы с вами с глазу на глаз могли бы поговорить по всем этим проблемам", - предложил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Путин предложил президенту ОАЭ поговорить с глазу на глаз
Вчера, 14:36
 
В миреРоссияОАЭУкраинаВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала