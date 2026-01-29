Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил президенту ОАЭ поговорить с глазу на глаз
14:36 29.01.2026 (обновлено: 14:45 29.01.2026)
Путин предложил президенту ОАЭ поговорить с глазу на глаз
Президент России Владимир Путин предложил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Зейд Аль Нахайяну после переговоров поговорить с глазу на глаз в рамках рабочего обеда. РИА Новости, 29.01.2026
Путин предложил президенту ОАЭ поговорить с глазу на глаз

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Зейд Аль Нахайяну после переговоров поговорить с глазу на глаз в рамках рабочего обеда.
Путин в четверг проводит переговоры с Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины.
"Я предложил бы, Ваше высочество, дать возможность высказаться нашим коллегам по всем наиболее чувствительным и важным для нас вопросам, а потом хотел бы пригласить вас на рабочий обед, где мы с вами с глазу на глаз могли бы поговорить по всем этим проблемам", - предложил российский лидер в ходе российско-эмиратских переговоров.
Президент ОАЭ поблагодарил Путина за теплый прием
