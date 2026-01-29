https://ria.ru/20260129/putin-2070990427.html
Путин выразил признательность ОАЭ за обеспечение встречи в Абу-Даби
Путин выразил признательность ОАЭ за обеспечение встречи в Абу-Даби - РИА Новости, 29.01.2026
Путин выразил признательность ОАЭ за обеспечение встречи в Абу-Даби
Россия признательна ОАЭ за обеспечение проведения трехсторонних переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.01.2026
