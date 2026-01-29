Рейтинг@Mail.ru
14:35 29.01.2026 (обновлено: 14:41 29.01.2026)
Путин выразил признательность ОАЭ за обеспечение встречи в Абу-Даби
Россия признательна ОАЭ за обеспечение проведения трехсторонних переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби, заявил президент РФ Владимир Путин.
оаэ, абу-даби, мирный план сша по украине, россия
ОАЭ, Абу-Даби, Мирный план США по Украине, Россия
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия признательна ОАЭ за обеспечение проведения трехсторонних переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Признательны вам лично за обеспечение проведения в Абу-Даби на прошлой неделе трехсторонних переговоров в рамках рабочей группы по безопасности, за внимание, уделенное вами нашей делегации", - сказал Путин в ходе российско-эмиратских переговоров.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби
В Германии выступили с громким заявлением после переговоров в Абу-Даби
28 января, 10:22
