Путин отметил актуальность диалога России и ОАЭ о Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.01.2026
14:35 29.01.2026 (обновлено: 14:53 29.01.2026)
Путин отметил актуальность диалога России и ОАЭ о Ближнем Востоке
Путин отметил актуальность диалога России и ОАЭ о Ближнем Востоке
россия, оаэ, владимир путин, ближний восток, мухаммед бен заид аль нахайян
Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Ближний Восток, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил актуальность диалога России-ОАЭ в контексте ситуации на Ближнем Востоке.
Путин в четверг проводит переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины. Кроме того, лидеры России и ОАЭ продолжат общение в формате официального завтрака.
"Актуален также наш диалог в связи с обстановкой на Ближнем Востоке. Мы с Вами неоднократно обсуждали положение дел в зоне палестино-израильского конфликта. И совместные усилия в целях выправления гуманитарной ситуации в секторе Газа", - сказал российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Президент ОАЭ прокомментировал отношения с Россией
Россия ОАЭ Владимир Путин Ближний Восток Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
