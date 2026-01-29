Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил усилия ОАЭ в контексте украинского кризиса - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 29.01.2026 (обновлено: 14:42 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/putin-2070990053.html
Путин отметил усилия ОАЭ в контексте украинского кризиса
Путин отметил усилия ОАЭ в контексте украинского кризиса - РИА Новости, 29.01.2026
Путин отметил усилия ОАЭ в контексте украинского кризиса
Президент РФ Владимир Путин отметил усилия ОАЭ в контексте украинского кризиса. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:35:00+03:00
2026-01-29T14:42:00+03:00
оаэ
мирный план сша по украине
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070987757_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_2945f2637b5388952931fc0948ce850d.jpg
https://ria.ru/20260129/prezident-2070991720.html
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070987757_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_cc95232b9447e34e37d0c0ba0e0e0c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, мирный план сша по украине, владимир путин, россия
ОАЭ, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин отметил усилия ОАЭ в контексте украинского кризиса

Путин отметил усилия ОАЭ в контексте разрешения украинского конфликта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил усилия ОАЭ в контексте украинского кризиса.
В четверг в Кремле начались переговоры Путина с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном.
"Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса", - сказал Путин в ходе российско-эмиратских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Президент ОАЭ заявил, что поддерживает усилия для решения конфликтов
Вчера, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеОАЭМирный план США по УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала