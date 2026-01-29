https://ria.ru/20260129/putin-2070989025.html
Путин заявил, что у России и ОАЭ есть ряд знаковых инициатив по энергетике
Путин заявил, что у России и ОАЭ есть ряд знаковых инициатив по энергетике - РИА Новости, 29.01.2026
Путин заявил, что у России и ОАЭ есть ряд знаковых инициатив по энергетике
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и ОАЭ есть ряд знаковых инициатив в сфере энергетики. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:33:00+03:00
2026-01-29T14:33:00+03:00
2026-01-29T14:47:00+03:00
россия
оаэ
экономика
в мире
ближний восток
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070987757_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_2945f2637b5388952931fc0948ce850d.jpg
https://ria.ru/20260129/putin-2070990239.html
россия
оаэ
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070987757_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_cc95232b9447e34e37d0c0ba0e0e0c8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, экономика, в мире, ближний восток, владимир путин
Россия, ОАЭ, Экономика, В мире, Ближний Восток, Владимир Путин
Путин заявил, что у России и ОАЭ есть ряд знаковых инициатив по энергетике
Путин: у России и ОАЭ есть ряд знаковых инициатив в сфере энергетики