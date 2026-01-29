https://ria.ru/20260129/putin-2070988786.html
Партнерство России и ОАЭ динамично развивается, заявил Путин
Партнерство России и ОАЭ динамично развивается, заявил Путин - РИА Новости, 29.01.2026
Партнерство России и ОАЭ динамично развивается, заявил Путин
Партнерство России и ОАЭ динамично развивается, носит многоплановый и взаимовыгодный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:32:00+03:00
2026-01-29T14:32:00+03:00
2026-01-29T14:40:00+03:00
россия
оаэ
политика
абу-даби
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070986981_0:0:5597:3148_1920x0_80_0_0_5044427d124b9fce3f39989aa9d217f4.jpg
https://ria.ru/20260129/putin-2070989025.html
россия
оаэ
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070985938_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_93bf3e3b2a446742d10c252e16bab0b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, политика, абу-даби, владимир путин
Россия, ОАЭ, Политика, Абу-Даби, Владимир Путин
Партнерство России и ОАЭ динамично развивается, заявил Путин
Путин: партнерство России и ОАЭ динамично и взаимовыгодно развивается