Партнерство России и ОАЭ динамично развивается, заявил Путин
14:32 29.01.2026 (обновлено: 14:40 29.01.2026)
Партнерство России и ОАЭ динамично развивается, заявил Путин
Партнерство России и ОАЭ динамично развивается, носит многоплановый и взаимовыгодный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.01.2026
россия, оаэ, политика, абу-даби, владимир путин
Россия, ОАЭ, Политика, Абу-Даби, Владимир Путин
Партнерство России и ОАЭ динамично развивается, заявил Путин

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Партнерство России и ОАЭ динамично развивается, носит многоплановый и взаимовыгодный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что в этом году исполняется 55 лет установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ.
"Мы высоко ценим Ваш личный значительный вклад в продвижение всего комплекса российско-эмиратского стратегического партнерства, которое носит многоплановый и обоюдовыгодный характер - динамично развивается", - сказал Путин в ходе российско-эмиратских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Путин заявил, что у России и ОАЭ есть ряд знаковых инициатив по энергетике
Заголовок открываемого материала