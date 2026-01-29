Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с президентом ОАЭ - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/putin-2070967460.html
Путин встретится с президентом ОАЭ
Путин встретится с президентом ОАЭ - РИА Новости, 29.01.2026
Путин встретится с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин примет лидера ОАЭ Мухаммеда бен Зейд Аль Нахайяна в Кремле в четверг, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:17:00+03:00
2026-01-29T13:17:00+03:00
россия
оаэ
москва
владимир путин
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033987455_0:0:3318:1866_1920x0_80_0_0_07c48592676f54d161f3c5640503155a.jpg
https://ria.ru/20250807/diplomatiya-2033829836.html
россия
оаэ
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033987455_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_621f719553e422352e845525a666a0d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оаэ, москва, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, ОАЭ, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Путин встретится с президентом ОАЭ

Путин встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном в Кремле

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет лидера ОАЭ Мухаммеда бен Зейд Аль Нахайяна в Кремле в четверг, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Четверг, 29 января Путин в Кремле. Сегодня тоже достаточно насыщенный день. С официальным визитом сегодня приезжает в Россию, в Москву, президент Объединенных Арабских Эмиратов Аль Нахайян. И сегодня состоятся российско-эмиратские переговоры", - сказал он журналистам.
Песков добавил, что помимо переговоров, Путин и Нахайян продолжат общение в формате официального завтрака. "Сегодня - день российско-эмиратских отношений, российско-эмиратской дружбы", - отметил он.
Кроме того, во второй половине дня у президента России запланирован ряд рабочих двусторонних встреч, которые не будут предназначены для освещения СМИ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
7 августа 2025, 01:47
 
РоссияОАЭМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала