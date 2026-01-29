https://ria.ru/20260129/putin-2070967460.html
Путин встретится с президентом ОАЭ
Путин встретится с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин примет лидера ОАЭ Мухаммеда бен Зейд Аль Нахайяна в Кремле в четверг, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2026
Путин встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном в Кремле