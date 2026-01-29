Рейтинг@Mail.ru
Адвокат назвал условия в интернате в Прокопьевске очень жесткими - РИА Новости, 29.01.2026
15:19 29.01.2026 (обновлено: 15:24 29.01.2026)
Адвокат назвал условия в интернате в Прокопьевске очень жесткими
Адвокат назвал условия в интернате в Прокопьевске очень жесткими
Условия для пациентов в психоневрологическом интернате (ПНИ) в Прокопьевске были жесткими, их держали взаперти и практически не лечили, что могло и стать... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:19:00+03:00
2026-01-29T15:24:00+03:00
здоровье - общество
прокопьевск
россия
алексей мухин
татьяна москалькова
следственный комитет россии (ск рф)
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
прокопьевск
россия
здоровье - общество, прокопьевск, россия, алексей мухин, татьяна москалькова, следственный комитет россии (ск рф), смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Адвокат назвал условия в интернате в Прокопьевске очень жесткими

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Условия для пациентов в психоневрологическом интернате (ПНИ) в Прокопьевске были жесткими, их держали взаперти и практически не лечили, что могло и стать причиной распространения инфекции и последовавших за этим смертей, рассказал РИА Новости кемеровский адвокат Алексей Мухин, который с 2021 года занимается проблемой ненадлежащих условий в ПНИ региона.
"Пациентов там не лечат вообще, и не выпускают оттуда. Поэтому зараза стала распространяться. Их не выпускают оттуда годами. Хотя они дееспособны, но им даже просто в город за покупками нельзя – в отличие от других ПНИ. Условия в Прокопьевском интернате самые жёсткие, там прям сильно нарушают", - рассказал Мухин, уточнив, что эту информацию он получил от постояльцев и работников.
Проблемой содержания в ПНИ он стал заниматься с 2021 года, когда к нему обратился постоялец одного из интернатов региона.
"Не Прокопьевского, а другого. В Кузбассе у нас много таких учреждений, в каждом городе. Он пожаловался, что его три года не выпускают из учреждения, рассказал, как с ним обходятся, прислал видео. Я выложил ролик, и после этого мне стали писать постояльцы других интернатов. В основном это сироты, причем дееспособные. Они пребывают во взрослом интернате на основании договора социального обслуживания, с них взыскивают процент с пенсии за обслуживание. И не выпускают на волю, они как в тюрьме живут. Плохо с ними обходятся, иногда тухлой едой кормят. Есть видео, как на цепи избитого инвалида держат", - сообщил юрист.
В 2024 году он опубликовал фото и видео с прикованным к батарее постояльцем Прокопьевского интерната, на его лице видны ссадины и ушибы. Таким образом Мухин "пытался привлечь внимание" к проблеме. Однако в 2025 году учреждение обратилось в суд с требованием удалить записи из интернета. Вердикт был не в пользу адвоката.
"Когда полиция проводила проверку, то сказала, что он сам бьётся об стенку. А за то, что на цепь его посадили, санитаров привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания", - говорит Мухин.
Однако, уточнил Мухин, после обращения в прокуратуру и следственные органы учреждение стали регулярно проверять.
Ранее в министерства труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что возьмет ситуацию на особый контроль.
