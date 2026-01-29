https://ria.ru/20260129/prokopevsk-2070934125.html
Очевидцы заявили о хамстве работников интерната в Кузбассе, где умерли люди
Очевидцы заявили о хамстве работников интерната в Кузбассе, где умерли люди - РИА Новости, 29.01.2026
Очевидцы заявили о хамстве работников интерната в Кузбассе, где умерли люди
Очевидцы утверждают, что сотрудники психоневрологического интерната в городе Прокопьевске Кемеровской области, где за январь умерли девять человек, по-хамски... РИА Новости, 29.01.2026
Очевидцы заявили о хамстве работников интерната в Кузбассе, где умерли люди
В отзывах на интернат в Прокопьевске, где умерли люди, говорят о хамском общении
КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Очевидцы утверждают, что сотрудники психоневрологического интерната в городе Прокопьевске Кемеровской области, где за январь умерли девять человек, по-хамски общаются с пациентами и плохо ухаживают за ними.
В четверг в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили о смерти в январе девяти пациентов психоневрологического интерната в Прокопьевске
, где было массовое заражение гриппом и пневмония. Позже СУ СК
сообщил, что возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в интернате.
"Ужасное место, за больными не смотрят толком. Живу рядом постоянно оттуда летят маты, врубают музыку не для больных (шансон и так далее)", - соответствующий отзыв опубликован под карточкой медицинского учреждения на "2ГИС".
В еще одном отзыве со ссылкой на знакомую, которая работает в интернате, сообщается, что в учреждении включают нецензурные песни, а персонал использует обсценную лексику.
Отзывы опубликованы в 2021 и 2022 годах.