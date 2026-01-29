Рейтинг@Mail.ru
Очевидцы заявили о хамстве работников интерната в Кузбассе, где умерли люди
11:15 29.01.2026 (обновлено: 12:21 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/prokopevsk-2070934125.html
Очевидцы заявили о хамстве работников интерната в Кузбассе, где умерли люди
Очевидцы заявили о хамстве работников интерната в Кузбассе, где умерли люди - РИА Новости, 29.01.2026
Очевидцы заявили о хамстве работников интерната в Кузбассе, где умерли люди
Очевидцы утверждают, что сотрудники психоневрологического интерната в городе Прокопьевске Кемеровской области, где за январь умерли девять человек, по-хамски... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T11:15:00+03:00
2026-01-29T12:21:00+03:00
здоровье - общество, прокопьевск, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Здоровье - Общество, Прокопьевск, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Очевидцы заявили о хамстве работников интерната в Кузбассе, где умерли люди

В отзывах на интернат в Прокопьевске, где умерли люди, говорят о хамском общении

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Работник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Очевидцы утверждают, что сотрудники психоневрологического интерната в городе Прокопьевске Кемеровской области, где за январь умерли девять человек, по-хамски общаются с пациентами и плохо ухаживают за ними.
В четверг в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили о смерти в январе девяти пациентов психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом и пневмония. Позже СУ СК сообщил, что возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в интернате.
"Ужасное место, за больными не смотрят толком. Живу рядом постоянно оттуда летят маты, врубают музыку не для больных (шансон и так далее)", - соответствующий отзыв опубликован под карточкой медицинского учреждения на "2ГИС".
В еще одном отзыве со ссылкой на знакомую, которая работает в интернате, сообщается, что в учреждении включают нецензурные песни, а персонал использует обсценную лексику.
Отзывы опубликованы в 2021 и 2022 годах.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Бастрыкин поручил доложить по делу о заражении пациентов на Кузбассе
26 января, 06:02
 
26 января, 06:02
 
 
