Почти 18% молочной продукции в России в 2025 году оказались поддельными
Почти 18% молочной продукции в России в 2025 году оказались поддельными - РИА Новости, 29.01.2026
Почти 18% молочной продукции в России в 2025 году оказались поддельными
29.01.2026
россия
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Доля поддельной молочной продукции на российских прилавках приблизилась к 18% в 2025 году, сообщает "Парламентская газета
", ссылаясь на данные Россельхознадзора.
"В 2025 году доля поддельной молочной продукции на российских прилавках оказалась рекордно высокой за последние годы. Так, по результатам лабораторных исследований, в 2022 году доля фальсификата составила 14,68%, в 2023 году - 12,04%, в 2024 году - 13,09%, то в 2025 году уже - 17,68%", - пишет издание.
В ведомстве уточнили, что молочная продукция часто фальсифицируется в связи с тем, что пользуется большим спросом. Подделка молочной продукции технологически проста и дает производителям экономическую выгоду при минимальных затратах, добавили в Россельхознадзоре
. Рост выявленных некачественных проб обусловлен масштабными проверками магазинов низкой ценовой категории в 2025 году.
По данным Роспотребнадзора
, которые приводит газета, с мая 2024 года при считывании маркировки на кассах магазина было заблокировано 613 миллионов попыток продажи молочной продукции с нарушениями, причем 278 миллионов из них - товары, нелегально введенные в оборот.
Чаще всего молочную продукцию фальсифицируют путем добавления растительных масел и жиров, говяжьего жира, крахмала, сои и не указанных в составе продукции компонентов, например, сухого молока. Часто на недоброкачественных производствах заменяют качественное биологическое молоко менее ценным, меняют технологию, используют дешевые заменители, сообщили в Россельхознадзоре изданию.