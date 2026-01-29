Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, что нужно есть для снижения уровня холестерина
29.01.2026
Россиянам рассказали, что нужно есть для снижения уровня холестерина
Россиянам рассказали, что нужно есть для снижения уровня холестерина - РИА Новости, 29.01.2026
Россиянам рассказали, что нужно есть для снижения уровня холестерина
Показатель, отражающий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за высокого холестерина, у рыбы в два раза меньше по сравнению с другими продуктами,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T09:09:00+03:00
2026-01-29T09:09:00+03:00
общество
2026
1920
1920
true
общество
Общество
Россиянам рассказали, что нужно есть для снижения уровня холестерина

АПРП: 30 граммов скумбрии в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Показатель, отражающий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за высокого холестерина, у рыбы в два раза меньше по сравнению с другими продуктами, так, 30 грамм скумбрии в день способны удовлетворить потребность организма в омеге-3 и снизить уровень холестерина, рассказали РИА Новости в Агентстве по продвижению рыбной продукции (АПРП).
"Всего 30 грамм скумбрии в день достаточно, чтобы удовлетворить потребность организма в омеге-3 и снизить уровень холестерина... У рыбы почти в два раза меньше относительно других продуктов индекс атерогенности - показателя, который отражает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за высокого холестерина", - говорится в исследовании агентства со ссылкой на данные Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Там отметили, что инфаркт и инсульт остаются одними из самых опасных заболеваний. В числе ключевых факторов риска развития патологий - высокий уровень холестерина в крови.
По данным АПРП, самое большое содержание омега-3 у скумбрии. В 100 граммах этой рыбы содержится до 6,45 грамма полиненасыщенных жирных кислот. Так, всего 30 граммов скумбрии в день достаточно, чтобы поддерживать холестерин на здоровом уровне и снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Помимо скумбрии, полезны для здоровья сардины - в 100 граммах рыбы содержится до 4,46 грамма омега-3, а также сельдь и горбуша - до 2,93 грамма и 1,32 грамма на 100 граммов рыбы соответственно.
"Секрет хорошего уровня холестерина кроется не только в сорте рыбы, но и в способе ее приготовления. Омега-3 очень чувствительны к высоким температурам, поэтому, чтобы сохранить до 80% пользы нутриента, рыбу стоит запекать или тушить около 25 минут или готовить на гриле на протяжении 5-10 минут. Важно также запекать рыбу без использования масла или с минимальным его количеством, чтобы не повышать общую калорийность блюда и не добавлять в рацион насыщенных жиров", - добавили в агентстве.
Там также рассказали, что некоторые специи, например, розмарин, способствуют сохранению омега-3 при термической обработке.
