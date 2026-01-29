Рейтинг@Mail.ru
17:46 29.01.2026 (обновлено: 19:58 29.01.2026)
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов

"Яндекс.Карты": пробки вечером в Москве достигли 9 баллов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПробки в Москве
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Пробки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пробки в четверг вечером в Москве достигли 9 баллов на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
По данным сервиса, затруднения движения наблюдаются в центре города: Садовое кольцо стоит почти на всем протяжении и на внутренней, и на внешней сторонах. Автомобилистам придется постоять на улицах Знаменка, Новый Арбат, Валовая, Большая Серпуховская, а также на Москворецкой, Космодамианской набережных, Большом Краснохолмском мосту и Яузском бульваре.
Движение закрыто на на Боровицкой площади по направлению в центр, на съездах с Садового кольца на Ленинский проспект, на съездах с ТТК на Ленинский проспект по направлению в область. Плотное движение также фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца. На МКАД и вылетных магистралях движение также затруднено, самые сильные пробки на севере, юго-западе и юге.
Прохожие на Красной площади во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Москве высота сугробов почти достигла исторического рекорда
МоскваОбществоАвтоСадовое кольцо (Москва)Новый Арбат
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
