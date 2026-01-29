Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пробки в четверг вечером в Москве достигли 9 баллов на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
По данным сервиса, затруднения движения наблюдаются в центре города: Садовое кольцо стоит почти на всем протяжении и на внутренней, и на внешней сторонах. Автомобилистам придется постоять на улицах Знаменка, Новый Арбат, Валовая, Большая Серпуховская, а также на Москворецкой, Космодамианской набережных, Большом Краснохолмском мосту и Яузском бульваре.
Движение закрыто на на Боровицкой площади по направлению в центр, на съездах с Садового кольца на Ленинский проспект, на съездах с ТТК на Ленинский проспект по направлению в область. Плотное движение также фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца. На МКАД и вылетных магистралях движение также затруднено, самые сильные пробки на севере, юго-западе и юге.