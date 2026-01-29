Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор россиянке, вступившей в батальон "Айдар"* - РИА Новости, 29.01.2026
16:30 29.01.2026
Суд вынес приговор россиянке, вступившей в батальон "Айдар"*
Россиянка Юлия Толопа, вступившая в батальон "Айдар"* на Украине, заочно приговорена к девяти годам колонии общего режима, сообщает СК России. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:30:00+03:00
2026-01-29T16:30:00+03:00
происшествия
россия
украина
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
донецкая народная республика
происшествия, россия, украина, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес приговор россиянке, вступившей в батальон "Айдар"*

Вступившей в "Айдар" на Украине россиянке Толопе заочно дали девять лет колонии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россиянка Юлия Толопа, вступившая в батальон "Айдар"* на Украине, заочно приговорена к девяти годам колонии общего режима, сообщает СК России.
Ранее СК сообщил о завершении расследования дела. По данным следствия, в 2014 году Толопа выехала на Украину и вступила в батальон "Айдар"*. Кроме того, Толопа в 2014-2015 годах в должности командира БМП-2 принимала участие в боевых действиях на территории ДНР и ЛНР. Ей предъявлено заочное обвинение в участии в террористическом сообществе, она объявлена в международный розыск.
«
"Приговором суда Толопе заочно назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в канале ведомства на платформе Max.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Члены запрещенного в РФ националистического батальона Айдар* во время оглашения приговора на заседании суда в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 17 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Суд вынес приговоры 15 участникам батальона "Айдар"*
17 октября 2025, 09:47
 
ПроисшествияРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
