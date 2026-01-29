https://ria.ru/20260129/prigovor-2071034005.html
Суд вынес приговор россиянке, вступившей в батальон "Айдар"*
Суд вынес приговор россиянке, вступившей в батальон "Айдар"* - РИА Новости, 29.01.2026
Суд вынес приговор россиянке, вступившей в батальон "Айдар"*
Россиянка Юлия Толопа, вступившая в батальон "Айдар"* на Украине, заочно приговорена к девяти годам колонии общего режима, сообщает СК России. РИА Новости, 29.01.2026
Суд вынес приговор россиянке, вступившей в батальон "Айдар"*
Вступившей в "Айдар" на Украине россиянке Толопе заочно дали девять лет колонии