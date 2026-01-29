Рейтинг@Mail.ru
Глава Приднестровья поручил МИД развивать партнерские отношения с Россией - РИА Новости, 29.01.2026
15:56 29.01.2026
Глава Приднестровья поручил МИД развивать партнерские отношения с Россией
Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поручил министерству иностранных дел способствовать развитию партнерских отношений с... РИА Новости, 29.01.2026
Глава Приднестровья поручил МИД развивать партнерские отношения с Россией

ТИРАСПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поручил министерству иностранных дел способствовать развитию партнерских отношений с Россией.
"Способствовать развитию системных взаимоотношений Приднестровья с Россией в рамках стратегического партнерства. Способствовать реализации международных гуманитарных проектов", - приводит пресс-служба главы ПМР слова Красносельского, которые он произнес в ходе своего послания органам власти и управления.
Глава ПМР поручил также поддерживать и координировать реализацию совместных с Российской Федерацией целевых проектов, включая сферу гражданско-правовых отношений, правозащитной и информационной политики, поддержки миротворчества и безопасности, образования, здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики, спорта и культуры.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Эксперт предупредил о последствиях реинтеграции ПМР в Молдавию
26 января, 13:35
 
