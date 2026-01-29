https://ria.ru/20260129/pribyl-2071053664.html
Прибыль Т-Банка по РСБУ за 2025 год составила 112,1 млрд рублей
Прибыль Т-Банка по РСБУ за 2025 год составила 112,1 млрд рублей - РИА Новости, 29.01.2026
Прибыль Т-Банка по РСБУ за 2025 год составила 112,1 млрд рублей
Прибыль Т-Банка по РСБУ за 2025 год составила 112,1 миллиарда рублей, говорится в материалах "Т-Технологий" (ранее - "ТКС Холдинг", материнская компания...
Прибыль Т-Банка по РСБУ за 2025 год составила 112,1 млрд рублей
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Прибыль Т-Банка по РСБУ за 2025 год составила 112,1 миллиарда рублей, говорится в материалах "Т-Технологий" (ранее - "ТКС Холдинг", материнская компания Т-Банка).
"Прибыль Т-Банка по РСБУ за 12 месяцев 2025 года составила 112,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. В начале 2025 года к Т-Банку в качестве филиала был присоединен Росбанк.
Количество активных пользователей экосистемы Т увеличилось на 6% год к году и на конец 2025 год составило 34,3 миллиона человек. Общий объем покупок клиентов Т за 2025 год составил 9,8 триллиона рублей, показав рост на 11% по сравнению с 2024 годом.
"Кредитный портфель увеличился за год на 22% и на конец 2025 года достиг 3,2 триллиона рублей. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов за год увеличился на 19% и на конец 2025 года превысил 6,4 триллиона рублей", - также говорится в сообщении.
Результаты четвертого квартала и всего 2025 года по МСФО "Т-технологии" планируют опубликовать в марте 2026 года.
"Группа имеет долгосрочный фокус на наращивание экспертизы и эффектов от внедрения AI-технологий: сегодня благодаря внедрению всего спектра технологий AI в бизнес-процессы прямой экономический эффект по году оценивается в несколько десятков миллиардов рублей", - прокомментировал президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк.