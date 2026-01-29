Рейтинг@Mail.ru
14:40 29.01.2026 (обновлено: 14:44 29.01.2026)
Президент ОАЭ заявил, что поддерживает усилия для решения конфликтов
Президент ОАЭ заявил, что поддерживает усилия для решения конфликтов
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. ОАЭ поддерживают любые усилия для политико-дипломатического урегулирования конфликтов, заявил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
“Я хотел бы еще раз подтвердить, что ОАЭ всячески поддерживают любые усилия, направленные на достижение политико-дипломатических решений конфликтов, которые бы способствовали установлению мира”, - сказал он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Путин отметил усилия ОАЭ в контексте украинского кризиса
В миреОАЭРоссияМухаммед бен Заид Аль НахайянВладимир Путин
 
 
