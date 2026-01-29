https://ria.ru/20260129/prezident-2070991720.html
Президент ОАЭ заявил, что поддерживает усилия для решения конфликтов
Президент ОАЭ заявил, что поддерживает усилия для решения конфликтов - РИА Новости, 29.01.2026
Президент ОАЭ заявил, что поддерживает усилия для решения конфликтов
ОАЭ поддерживают любые усилия для политико-дипломатического урегулирования конфликтов, заявил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:40:00+03:00
2026-01-29T14:40:00+03:00
2026-01-29T14:44:00+03:00
в мире
оаэ
россия
мухаммед бен заид аль нахайян
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070986981_0:0:5597:3148_1920x0_80_0_0_5044427d124b9fce3f39989aa9d217f4.jpg
https://ria.ru/20260129/putin-2070990053.html
оаэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070985938_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_93bf3e3b2a446742d10c252e16bab0b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, россия, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин
В мире, ОАЭ, Россия, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Владимир Путин
Президент ОАЭ заявил, что поддерживает усилия для решения конфликтов
Аль Нахайян заявил Путину, что поддерживает любые усилия для решения конфликтов