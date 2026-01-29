Рейтинг@Mail.ru
Премьер Словакии поприветствовал планы ЕС о переговорах с Россией - РИА Новости, 29.01.2026
15:31 29.01.2026
Премьер Словакии поприветствовал планы ЕС о переговорах с Россией
Премьер Словакии поприветствовал планы ЕС о переговорах с Россией
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поприветствовал появляющиеся в Европейском союзе планы о переговорах с Россией. РИА Новости, 29.01.2026
Премьер Словакии поприветствовал планы ЕС о переговорах с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поприветствовал появляющиеся в Европейском союзе планы о переговорах с Россией.
"Читаю материалы о том, что ЕС говорит о необходимости вести диалог с Россией. Ну ура! Но почему, когда мы летели в Москву, некоторые государства-члены ЕС не позволяли нам пролететь через их территорию? Что это за глупость? Хорошо, я очень рад, что происходит изменение взглядов", - сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в социальной сети Facebook* в четверг.
Ранее издание Politico сообщало, что ряд европейских стран, включая Францию и Италию, выступают за создание должности переговорщика, который представлял бы Евросоюз на переговорах по Украине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Финляндии Александр Стубб на экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Стубб признал необходимость диалога ЕС с Россией по Украине
