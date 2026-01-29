Рейтинг@Mail.ru
Правительство Буркина-Фасо объявило о роспуске политических партий
23:55 29.01.2026
Правительство Буркина-Фасо объявило о роспуске политических партий
Правительство Буркина-Фасо объявило о роспуске политических партий
в мире, буркина-фасо
В мире, Буркина-Фасо
Правительство Буркина-Фасо объявило о роспуске политических партий

Власти Буркина-Фасо объявили о роспуске политических партий и организаций

© AP Photo / Theo RenautФлаг Буркина-Фасо
Флаг Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Theo Renaut
Флаг Буркина-Фасо. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Правительство Буркина-Фасо приняло решение о роспуске политических партий и организаций в стране, сообщает издание Burkina24.
Как сообщается, на еженедельном заседании совета министров председательствовал президент страны Ибрагим Траоре.
"Это решение является частью реформы государства и является результатом тщательного анализа партийной системы, выявившего многочисленные злоупотребления в применении правовой базы, регулирующей деятельность политических партий и организаций в нашей стране", - заявил глава министерства территориального управления Эмиль Зербо.
По мнению правительства, распространение политических партий способствовало расколу среди граждан и ослаблению социальной структуры. Их роспуск расценивается как мера, направленная на сохранение национального единства.
Принятый указ предусматривает передачу активов распущенных партий государству, отмечает издание.
