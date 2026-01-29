Правительство Буркина-Фасо объявило о роспуске политических партий

Как сообщается, на еженедельном заседании совета министров председательствовал президент страны Ибрагим Траоре.

"Это решение является частью реформы государства и является результатом тщательного анализа партийной системы, выявившего многочисленные злоупотребления в применении правовой базы, регулирующей деятельность политических партий и организаций в нашей стране", - заявил глава министерства территориального управления Эмиль Зербо.