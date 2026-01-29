Постояльцев интерната в Кузбассе могли кормить тухлой едой, рассказал юрист

КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Правозащитник Алексей Мухин рассказал РИА Новости, что обращавшиеся к нему за помощью постояльцы психоневрологического интерната (ПНИ) в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, жаловались на тухлую еду и наказания в виде заточения в комнате и лишения телефона.
По словам Мухина, последние несколько лет к нему обращаются пациенты кемеровских интернатов с просьбой защищать их права.
"Всего из кузбасских ПНИ мне поступило более двадцати обращений, около половины – из Прокопьевска. Постояльца могут наказывать: закрыть в комнате, отобрав телефон. Человек получается в изоляции. Рассказывали, как их тухлой едой кормят, фотографии у меня есть", - сказал Мухин.
В четверг в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.