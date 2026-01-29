Рейтинг@Mail.ru
Постояльцев интерната в Кузбассе могли кормить тухлой едой, рассказал юрист - РИА Новости, 29.01.2026
14:50 29.01.2026 (обновлено: 15:10 29.01.2026)
Постояльцев интерната в Кузбассе могли кормить тухлой едой, рассказал юрист
2026
© РИА Новости / Виль Равилов | Перейти в медиабанкДом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области
Дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Правозащитник Алексей Мухин рассказал РИА Новости, что обращавшиеся к нему за помощью постояльцы психоневрологического интерната (ПНИ) в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, жаловались на тухлую еду и наказания в виде заточения в комнате и лишения телефона.
По словам Мухина, последние несколько лет к нему обращаются пациенты кемеровских интернатов с просьбой защищать их права.
Прокопьевский дом-интернат - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Кузбассе проверяли информацию об испорченных продуктах в интернате
Вчера, 14:15
"Всего из кузбасских ПНИ мне поступило более двадцати обращений, около половины – из Прокопьевска. Постояльца могут наказывать: закрыть в комнате, отобрав телефон. Человек получается в изоляции. Рассказывали, как их тухлой едой кормят, фотографии у меня есть", - сказал Мухин.
В четверг в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Москалькова возьмет на контроль ситуацию с гибелью людей в интернате
Вчера, 14:17
 
