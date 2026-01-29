Постояльцев интерната в Кузбассе могли кормить тухлой едой, рассказал юрист

КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Правозащитник Алексей Мухин рассказал РИА Новости, что обращавшиеся к нему за помощью постояльцы психоневрологического интерната (ПНИ) в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, жаловались на тухлую еду и наказания в виде заточения в комнате и лишения телефона.