Постоялец пожаловался на холод в интернате в Кузбассе, где умерли люди
Постоялец пожаловался на холод в интернате в Кузбассе, где умерли люди
Мужчина, называющий себя постояльцем психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, утверждает, что в... РИА Новости, 29.01.2026
Постоялец пожаловался на холод в интернате в Кузбассе, где умерли люди
