Постоялец пожаловался на холод в интернате в Кузбассе, где умерли люди

КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Мужчина, называющий себя постояльцем психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, утверждает, что в палатах так холодно, что он был вынужден спать в свитере.