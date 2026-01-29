Рейтинг@Mail.ru
Постоялец пожаловался на холод в интернате в Кузбассе, где умерли люди
11:28 29.01.2026 (обновлено: 12:21 29.01.2026)
Постоялец пожаловался на холод в интернате в Кузбассе, где умерли люди
происшествия, прокопьевск, кемеровская область, смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Происшествия, Прокопьевск, Кемеровская область, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Мужчина, называющий себя постояльцем психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, утверждает, что в палатах так холодно, что он был вынужден спать в свитере.
«
"В палатах холод, я в свитере сплю", - соответствующий комментарий он оставил во "ВКонтакте" к постам про происшествие в интернате.
Ранее в министерства труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять пациентов психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Интернат в Кузбассе, где умерли пациенты, работает, сообщил главврач
ПроисшествияПрокопьевскКемеровская областьСмерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
