Прямых поставок сербских боеприпасов для ВСУ не было, заявил посол России

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Прямых поставок и злонамеренного участия Сербии в вооружении ВСУ не осуществлялось, имели место действия недобросовестных покупателей, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Он отметил, что Сербия далека от мысли участвовать в таких акциях Евросоюза.

Как заявляли в МИД России, Москва рассчитывает, что Сербия будет придерживаться отказа от поставок вооружений на Украину. Ведомство призвало проявлять бдительность при экспорте военной продукции, чтобы "нечистые на руку дельцы", обслуживающие Запад, не смогли реализовать обманные схемы и дискредитировать Белград и сербских оружейников.