00:23 29.01.2026
Прямых поставок сербских боеприпасов для ВСУ не было, заявил посол России
2026-01-29T00:23:00+03:00
2026-01-29T00:23:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
украина
александр боцан-харченко
мария захарова
вооруженные силы украины
евросоюз
сербия
белград (город)
украина
в мире, сербия, белград (город), украина, александр боцан-харченко, мария захарова, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Сербия, Белград (город), Украина, Александр Боцан-Харченко, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Прямых поставок сербских боеприпасов для ВСУ не было, заявил посол России

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Прямых поставок и злонамеренного участия Сербии в вооружении ВСУ не осуществлялось, имели место действия недобросовестных покупателей, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"В настоящее время президент (Сербии - ред.) и соответствующие структуры… они контролируют ситуацию… в целом ситуация связана с тем, что на Украину продавали боеприпасы недобросовестные посредники в Сербии. То есть прямых поставок из Сербии не было… злонамеренного антироссийского участия в вооружении ВСУ, этого не было", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда".
Он отметил, что Сербия далека от мысли участвовать в таких акциях Евросоюза.
Президент Сербии сообщил 8 ноября 2025 года, что власти страны с момента ужесточения требований для экспорта оружия и боеприпасов в конце июня выдали всего 5-6 лицензий и строго контролируют поставки. Вучич 4 ноября в Брюсселе на саммите о расширении ЕС сказал, что власти Сербии следят за тем, чтобы произведенные в стране боеприпасы не попадали на Украину, но иногда это происходит.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что Москва исходит из того, что Белград будет придерживаться обещаний и не будет поставлять оружие Украине. Она отметила, что сербский лидер Вучич делает одни заявления, находясь в Москве, и совсем другие в иных регионах.
СВР ранее сообщала о поставках Белградом боеприпасов Киеву, вопреки заявленному нейтралитету. После этого Вучич обещал, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня, что Сербия приостановила экспорт снарядов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.
Как заявляли в МИД России, Москва рассчитывает, что Сербия будет придерживаться отказа от поставок вооружений на Украину. Ведомство призвало проявлять бдительность при экспорте военной продукции, чтобы "нечистые на руку дельцы", обслуживающие Запад, не смогли реализовать обманные схемы и дискредитировать Белград и сербских оружейников.
