Посольство в Зимбабве не получало информации о пострадавших россиянах - РИА Новости, 29.01.2026
15:50 29.01.2026
Посольство в Зимбабве не получало информации о пострадавших россиянах
Посольство в Зимбабве не получало информации о пострадавших россиянах
в мире, россия, зимбабве, малави
В мире, Россия, Зимбабве, Малави
Посольство в Зимбабве не получало информации о пострадавших россиянах

Посольство в Хараре не получало данных о пострадавших при наводнениях россиянах

ПРЕТОРИЯ, 29 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Зимбабве не получало сведений о пострадавших из-за наводнений россиянах в Зимбабве и Малави, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Хараре.
"Информация о пострадавших (из-за наводнений - ред.) россиянах не поступала", - сказали агентству в посольстве.
Последствия наводнения в Мозамбике - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
На юге Африки минимум 159 человек погибли при наводнениях
23 января, 18:11
 
В миреРоссияЗимбабвеМалави
 
 
