Посольство в Зимбабве не получало информации о пострадавших россиянах
Посольство в Зимбабве не получало информации о пострадавших россиянах
Посольство РФ в Зимбабве не получало сведений о пострадавших из-за наводнений россиянах в Зимбабве и Малави, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Хараре. РИА Новости, 29.01.2026
