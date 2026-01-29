https://ria.ru/20260129/posol-2071072466.html
Посла Германии вызвали в МИД Ирана после заявлений Мерца о КСИР
Посла Германии вызвали в МИД Ирана после заявлений Мерца о КСИР - РИА Новости, 29.01.2026
Посла Германии вызвали в МИД Ирана после заявлений Мерца о КСИР
Посла Германии Акселя Диттмана вызвали в МИД Ирана на фоне высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении иранского правительства и Корпуса стражей... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T19:23:00+03:00
2026-01-29T19:23:00+03:00
2026-01-29T19:23:00+03:00
в мире
германия
иран
фридрих мерц
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260129/iran-2071070491.html
германия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, иран, фридрих мерц, евросоюз
В мире, Германия, Иран, Фридрих Мерц, Евросоюз
Посла Германии вызвали в МИД Ирана после заявлений Мерца о КСИР
Jamaran: посла ФРГ Диттмана вызвали в МИД Ирана после слов Мерца о КСИР