Рейтинг@Mail.ru
Посла Германии вызвали в МИД Ирана после заявлений Мерца о КСИР - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/posol-2071072466.html
Посла Германии вызвали в МИД Ирана после заявлений Мерца о КСИР
Посла Германии вызвали в МИД Ирана после заявлений Мерца о КСИР - РИА Новости, 29.01.2026
Посла Германии вызвали в МИД Ирана после заявлений Мерца о КСИР
Посла Германии Акселя Диттмана вызвали в МИД Ирана на фоне высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении иранского правительства и Корпуса стражей... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T19:23:00+03:00
2026-01-29T19:23:00+03:00
в мире
германия
иран
фридрих мерц
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260129/iran-2071070491.html
германия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, иран, фридрих мерц, евросоюз
В мире, Германия, Иран, Фридрих Мерц, Евросоюз
Посла Германии вызвали в МИД Ирана после заявлений Мерца о КСИР

Jamaran: посла ФРГ Диттмана вызвали в МИД Ирана после слов Мерца о КСИР

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 29 янв - РИА Новости. Посла Германии Акселя Диттмана вызвали в МИД Ирана на фоне высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении иранского правительства и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных подразделений ВС), расцененных в исламской республике провокационными, передает агентство Jamaran.
В среду Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Румынии Илие Боложаном выразил сожаление, что в ЕС есть государства, которые не готовы рассматривать КСИР как террористическую организацию, и указал на желание Германии оказать максимальное давление на ИРИ.
"На фоне интервенционалистских... заявлений канцлера Германии против Ирана и провокационной позиции властей этой страны по отношению к вооруженным силам Исламской Республики Иран посол Германии Аксель Диттман был вызван в МИД помощником главы ведомства и руководителем департамента Западной Европы Алирезой Юсефи", - говорится в сообщении агентства.
В четверг глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас сообщила, что Евросоюз принял решение о внесении КСИР в список террористических организаций.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Европа совершает стратегическую ошибку, заявил глава МИД Ирана
Вчера, 19:08
 
В миреГерманияИранФридрих МерцЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала